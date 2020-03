Siracusa, gestione emergenza Covid: convocato Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza

Un comitato provinciale ordine e sicurezza alla presenza dell’assessore Razza è stato convocato dal prefetto di Siracusa Giusi Scaduto al palazzo di governo per le 18.

Sul tavolo la gestione dell'emergenza Covid nel capoluogo aretuseo. La convocazione prende le mosse dalla richiesta avanzata dal sindaco Francesco Italia, che peraltro, proprio questa mattina, aveva inoltrato al prefetto la richiesta di coinvolgere la Croce Rossa e l'Unione nazionale militari in congedo per fronteggiare l'emergenza in atto.

Al Comitato è prevista la partecipazione dell'assessore regionale della Salute, Ruggero Razza.