Avola, fashion designer realizza e dona 200 mascherine

Sono 200 le mascherine realizzate per Croce Rossa, Polizia municipale e Protezione civile del Comune di Avola donate daGiusi Munafò, fashion designer e progettista di moda di Avola.

"Ho progettato - riferisce Giui Munafò - un modello di mascherina comfort e ricercato i materiali idonei per essere più volte riutilizzata. Ho realizzato il prototipo e ho deciso di avviarne la produzione”.

Le mascherine sono realizzate in materiale Tnt, un tessuto non tessuto idrorepellente, unito a un altro strato di tessuto in cotone 100% e sono riutilizzabili dopo la sterilizzazione con un lavaggio alla temperatura di 100 gradi.

“Ringrazio Giusi Munafò per questa donazione che dimostra l’importanza della sinergia e della collaborazione tra realtà differenti. In un momento difficile come quello che stiamo vivendo- commenta il sindaco, Luca Cannata - ben vengano iniziative come queste a sostegno delle tante persone ogni giorno in prima linea per la nostra incolumità”.