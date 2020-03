Siracusa, coronavirus: il sindaco Italia: "Croce Rossa e militari in congedo per fronteggiare l'emergenza"

La collaborazione della Croce Rossa e dell'Unione nazionale militari in congedo per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

Questo quanto il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha chiesto al prefetto attraverso una lettera inviata questa mattina.

“Il livello di allarme sociale legato all’emergenza Covid-19 a Siracusa, rischia di diventare ulteriormente deflagrante alla luce delle denunce e degli articoli di stampa che continuano a susseguirsi sul nostro territorio, amplificati dai social media. Lo stesso Presidente della Regione Siciliana ha evidenziato una grave situazione di emergenza dovuta alla carenza di dispositivi di protezione individuali. E' indispensabile da un lato stringerci intorno a coloro che sono più esposti facendo tutto il possibile per la loro protezione, dall’altro immaginare strumenti ulteriori e straordinari di aiuto e supporto alle nostre autorità sanitarie, atti a potenziare nella città di Siracusa l’assistenza sanitaria legata all’emergenza Coronavirus SARS-CoV-2. Ciò consentirebbe alla nostra città di avvalersi dell’esperienza di personale altamente specializzato, con mezzi e con strumenti in dotazione tali da far fronte a situazioni di emergenza, assistenza medica, strategie di contenimento e sicurezza del territorio. Chiederò ai sindaci della provincia - cnclude il primo cittadino - di supportare tale richiesta nell’interesse del nostro territorio".