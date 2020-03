Siracusa, coronavirus: Mangiafico e Favara "Il Comune anticipi fondi per dpi e buoni spesa"

Il Comune di Siracusa si carichi l'onere di anticipare con fondi comunali l'acquisto di dpi per gli operatori sanitari e di buoni spesa per la famiglie in difficoltà.

A sollecitarlo sono gli ex consiglieri comunali, Michele Mangiafico e Gaetano Favara,

“In attesa che arrivi il materiale necessario da parte della Protezione civile nazionale - scrivono in una nota - chiediamo un impegno all’amministrazione comunale l’acquisto di 100 mila euro in dpi per gli operatori sanitari e l’anticipazione di 100 mila euro in buoni spesa per famiglie disagiate in attesa dell’arrivo dei fondi anticipati dal Presidente Conte, l’acquisto di ulteriori dpi con le indennità della Giunta quale segnale di estrema vicinanza al fronte di questa battaglia, oltre alla destinazione della Casa del Pellegrino a foresteria per medici, para-medici e infermieri al fine di alleviare lo stress frutto del rischio di contagio ai propri familiari.

l problema - si legge ancora nella nota - non è solo nella trincea delle “Malattie infettive”, del “Pronto Soccorso”, della “Rianimazione” e del reparto “Covid”, ma in tutti i reparti il personale è a rischio contatto col virus, come ha dimostrato Cardiologia, come potrebbe emergere da altri reparti dove il personale ha già fatto tamponi".