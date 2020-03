Siracusa, "pacco spesa sospeso" nei supermercati: Prestigiacomo "Facciamolo tutti"

"Chi può acquisti un prodotto alimentare in più e lo lasci “sospeso” in punto di raccolta agli ingressi dei supermercati e i più bisognosi rispettando le norme in atto e il metodo stabilito dai supermercati (fascia oraria ingresso dedicato) ritireranno il pacco “sospeso”.

Questa l'iniziativa che il deputato nazionale di Forza Italia lancia, rivolgendo un appello a tutti i siracusani: "In attesa di un intervento forte, concreto e immediato da parte del Governo per le spese essenziali per i milioni di italiani non garantiti da paracadute sociali e sindacali - scriva la Prestigiacomo - chiedo un sostegno ai titolari dei supermercati e ai siracusani.Non siamo solo i meridionali che chiedono col cappello in mano. Sappiamo aiutare gli altri e lo abbiamo dimostrato in questi anni di sbarchi e di pressione migratoria. Sappiamo farlo e dobbiamo farlo oggi per i nostri concittadini".