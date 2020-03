Avola, il Comune pronto a distribuire 1.000 pacchi spesa

Il Comune di Avola pronto a distribuire 1.000 pacchi spesa con beni di prima necessità per chi è in forte difficoltà economica, in questa delicata fase di emergenza da coronavirus.

“Nei giorni scorsi – spiega il sindaco Luca Cannata – abbiamo deliberato un buono famiglia per i generi alimentari e distribuito a domicilio già più di 200 pacchi spesa”.

Tantissime le richieste di aiuto e le segnalazioni che, ogni giorno, ogni giorno arrivano agli uffici dei servizi sociali. La Regione Siciliana, intanto, a seguito delle richieste dei sindaci ha stanziato 100 milioni di euro per consentire alle famiglie disagiate di accedere all'assistenza alimentare. Tutto lo staff dell’ufficio Servizi Sociali, a turnazione, sta lavorando, mettendosi a disposizione della collettività