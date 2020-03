Ficara: "Fondi Pac per 670,5mln a Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia"

"Seppure in grande ritardo, sono state pubblicate le manifestazioni di interesse per gli assi tematici del programma di azione e coesione 2014-2021". A darne notizia è il parlamentare Paolo Ficara (M5s) che, nei mesi scorsi, aveva presentato due interrogazioni dirette al Ministero dei Trasporti.

"Il programma interviene con 670,5 milioni di euro nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, per garantire uno sviluppo competitivo in sei assi tematici, attraverso la sostenibilità ambientale delle aree portuali, il miglioramento dell’accessibilità di aree vocate da un punto di vista turistico e dell’efficienza complessiva della logistica integrata", spiega Ficara.

Sono state pubblicate le manifestazioni di interesse sugli assi: digitalizzazione della logistica; programma recupero Waterfront; accessibilità turistica e green ports, e le amministrazioni che vorranno partecipare dovranno inviare le proposte progettuali entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito del PON, cioè lo scorso 21 marzo