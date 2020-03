Coronavirus, anche Siracusa si adegua ai tamponi veloci in auto

E' di pochissime ore fa la notizia che anche l'Asp di Siracusa si adegua ai tamponi veloci fatti direttamente all'interno dell'autovettura.

Destinatari dei test sono coloro che hanno terminato il loro periodo di 14 giorni di quarantena fiduciaria domiciliare.

La prima città a sperimentare i tamponi in auto è stata Bologna. A Siracusa l'obiettivo è fare un ultimo controllo per coloro che avrebbero potuto contrarre il virus.

Proprio in queste ore stanno arrivando a tutti coloro che hanno terminato, o stanno per terminare la quarantena, una comunicazione che li invita ad effettuare il test

di Oriana Gionfriddo