Siracusa, Bruno Marziano: "Avviata raccolta fondi per la Caritas"

Avviata, dall'esponente politico Bruno Marziano, una campagna di raccolta fondi per la Caritas che, in questi giorni di emergenza per il Coronavirus, sta diffondendo beni di prima necessità per coloro che sono in difficoltà.

"Nell’invitare tutti a contribuire a questa campagna, - dice Marziano - ringraziamo l’Ing. Roberto De Benedictis che è stato il nostro tramite con la Caritas diocesana di Siracusa e il prof. Salvo Adorno che con la sua chat WhatsApp che conta centinaia di iscritti ci ha permesso di veicolare il messaggio. Come ringrazio Michelangelo Giansiracusa capo di gabinetto del Sindaco Francesco Italia ed altri funzionari ed esponenti politici che si sono prodigati assieme a noi per organizzare questa iniziativa".

Di seguito i dati per partecipare:

IBAN INTESTATO A CARITAS DIOCESANA - SIRACUSA

IT96N0306909606100000017300

Causale : Emergenza Coronavirus