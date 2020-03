Stanotte torna l’ora legale, orologi avanti di un'ora

L’ora legale scatterà nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo: da quel momento bisognerà spostare gli orologi un’ora avanti. L’ora legale, per intenderci, comporta che se non cambiate l’ora già da sabato sera e la vostra sveglia di domenica è puntata per le 8, quando vi alzerete saranno già le 9. Lo svantaggio è che si dormirà un’ora in meno, ma il vantaggio è che a partire da domenica farà buio un’ora più tardi la sera.