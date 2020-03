Nel Trapanese, il Comune di Salemi chiede lo stato di calamità

Garantire interventi economici a sostegno delle imprese e di tutte quelle persone che a causa dell'emergenza coronavirus si trovano in uno stato di indigenza. Questa la delibera varata dalla giunta comunale di Salemi (Tp) che chiede il riconoscimento dello stato di calamità. Tra le richieste del comune, trasmesse allo Stato e alla Regione "ciascuno per i propri ambiti di intervento", l'applicazione di "istituti e strumenti di garanzia e sostegno per prestiti e mutui" contratti da privati e aziende.