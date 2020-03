Lentini, nascondeva cocaina in casa e in auto: arrestato per spaccio

Nascondeva a bordo della propria auto, all’interno del vano porta oggetti posto dietro il freno a mano, 5 campanelline in cellophane contenenti cocaina.

La scoperta della Polizia di Stato a seguito di perquisizione del mezzo di proprietà di Giuliano Sandro, trentatreenne residente a Lentini, arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo, inoltre, è stato trovato in possesso della somma di 260 euro in banconote di medio e piccolo taglio, della quale lo stesso non riusciva a giustificare il possesso.

Infine, in casa del 37enne gli Agenti hanno rinvenuto altre 22 campanelline di cellophane contenenti 10 grammi di cocaina e due bilancini di precisione.