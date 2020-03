Noto, 1 anno e 4 mesi di reclusione per un 37enne accusato di aver commesso una rapina

E' stato arrestato ieri dai Carabinieri, in ottemperanza ad ordine di esecuzione di pena detentiva emesso dalla Procura di Messina, Vincenzo Di Giovanni, 37 anni.

L’uomo deve scontare la pena detentiva di 1 anno e 4 mesi di reclusione per il reato di rapina, commesso nell’anno 2011 in provincia di Messina.

Il 37enne è stato tradotto in regime di detenzione domiciliare.