Siracusa, esercizi commerciali aperti nonostante divieti: sospese attività

Esercizi commerciali aperti, tra Ortigia e Cassibile, in violazione del decreto varato dal Governo per combattere il Coornavirus. Tre le attività sanzionate dai Carabinieri, i quali hanno anche disposto la sospensione di tali esercizi.

Si tratta in particolare di un bar ed una rosticceria di Cassibile ed un circolo privato situato in Ortigia.

Si ricorda che è stato fatto divieto a tutti di circolare, se non per “comprovate esigenze lavorative”, “assoluta urgenza” o “motivi di salute” e che le nuove disposizioni di legge prevedono per i contravventori sanzioni da € 400,00 a € 3000,00, da aumentare fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.