Siracusa, al supermercato per un litro di latte o di vino: gli scontrini scandalosi ai tempi del Coronavirus

Un panino, un litro di latte, il vino da cucina. Queste le esigenze ritenute necessarie dai cittadini siracusani che, ancora oggi, nonostante l’inasprimento delle sanzioni nell’ambito del contenimento sanitario, si recano al supermercato quotidianamente per soddisfare piccolissimi bisogni.

Un gesto tanto normale nella vita di tutti i giorni, quanto di grande irresponsabilità ai tempi del Coronavirus.

Ecco che spuntano scontrini da 1 a 3 euro, testimonianza di inciviltà quotidiana, ma anche di mancanza di amore proprio. A questo proposito è bene dire che quando si esce di casa senza un motivo vero si mette a rischio non solo la salute altrui, e in questo caso quella dei dipendenti del supermercato, ma anche la propria, in quanto ci si espone ad un rischio.

I controlli in città ci sono, e la speranza è che vengano intensificati anche all’interno dei supermercati dove, ogni giorno, piccoli grandi eroi ci consentono di sopravvivere. A loro tutta la nostra gratitudine e ammirazione.

di Oriana Gionfriddo