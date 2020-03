“Una piccola goccia di galassia”, lo scatto del fotografo siracusano Massimo Tamajo premiato dalla Nasa

“Una piccola goccia di galassia” è il titolo dello scatto, firmato dal fotografo siracusano Massimo Tamajo, pubblicato, ieri, sul sito della Nasa.

Si tratta di un riconoscimento a livello mondiale in cui un gruppo di persone della Nasa ogni giorno seleziona la foto astronomica del giorno, il cosiddetto APOD astronomy picture of the day. L’immagine è stata selezionata tra decine di migliaia di foto che arrivano ogni giorno.

Tamajo spiega la foto premiata: “Una goccia d'acqua sembra contenere un'intera galassia in questa macrofotografia creativa . Nell'opera immaginativa della fotografia naturalistica cosmica è stata utilizzata una lente ravvicinata per rappresentare un'immagine di una galassia precedentemente realizzata, vista attraverso una goccia d'acqua sospesa a uno stelo. Un favorito di molti astroimager dotati di telescopio, la galassia è la galassia di Andromeda , nota anche come M31. Circa 100.000 anni luce attraverso le braccia a spirale e le corsie di polvere di quella maestosa galassia sono curve e distorte nell'immagine contenuta nella goccia di dimensioni centimetriche. Andromeda dista circa 2,5 milioni di anni luce, ma questo progetto è stato ancora realizzato mentre trascorreva del tempo in ambienti chiusi”.