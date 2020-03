Siracusa, coronavirus: Confcommercio "Si sospendano fino a ottobre tutti i tributi locali"

"L’emergenza economica deve essere affrontata con la stessa eccezionalità e tempestività di quella sanitaria" Questo il pensiero del presidente i Confcommercio Siracusa:"La “cura precoce” - afferma Piscitello - è fondamentale, tanto in ambito sanitario quanto economico: vanno pensate misure straordinarie in questo momento emergenziale, ma vanno anche prolungate, per dare gambe e fiato alle imprese nella necessaria fase di ricostruzione".

Da qui la richiesta di sospensione almeno fino ad mese di ottobre dei tributi locali che gravano sulle imprese dei settori del commercio, del turismo e dei servizi. Per la precisione sospensione fino al 1° ottobre degli adempimenti e dei relativi versamenti connessi alla fiscalità comunale (Tari, Tosap, Imposta sulla pubblicità); sospensione fino al 1° ottobre del pagamento del canone dovuto per il 2020 per tutti gli operatori commerciali titolari di licenza di posto fisso nei mercati cittadini; sospensione del versamento delle rate calendarizzate relative al pagamento della monetizzazione dei parcheggi dovuta dagli esercizi pubblici per le attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande.

“Siamo fiduciosi di un positivo accoglimento delle richieste presentate – commenta Piscitello – perché siamo certi che tutti si rendano conto che le nostre categorie sono quelle più drammaticamente e direttamente colpite da questa emergenza. Ecco perché crediamo che siano necessari aiuti che si protraggano anche oltre questi primi mesi e prevedano, come richiesto, la sospensione dei tributi almeno fino al mese di ottobre”.