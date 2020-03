Siracusa, posti letto in terapia intensiva: Rossana Cannata "Potranno essere aumentati in base a curva di contagio"

“I 30 posti letto di terapia intensiva Covid-19 su Siracusa possono essere aumentati". Lo spiega Rossana Cannata, deputata regionale di Fratelli d’Italia che, sull'argomento si è confrontata con i vertici della Regione e dell’Asp di Siracusa.

“Quella appena realizzata - precisa la deputata - non è una rete fissa ma temporanea e soprattutto variabile, che potrà essere ampliata in base alla curva di contagio quotidianamente monitorata. Non a caso sono già state individuate ulteriori postazioni, laddove il picco dovesse superare i dati delle aspettative".