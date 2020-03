Priolo, coronavirus: in arrivo 17.000 mascherine entro 10 giorni

Entro 10 giorni arriveranno a Priolo 17.000 mascherine per fronteggiare al meglio l’emergenza coronavirus.

Sono state individuate due ditte, una di Roma e l’altra di Rimini, che le forniranno.

Ad annunciarlo il sindaco di Priolo, Pippo Gianni. Le prime 15.000 saranno distribuite a domicilio a tutti i cittadini, attraverso i volontari di Protezione Civile. Le restanti 2.000 saranno consegnate a tutte le forze di Polizia, ai volontari di Protezione Civile e Misericordia, ai medici, ai pediatri e al personale dell’Asp.

Il primo cittadino ha disposto anche l’acquisto di 4 termometri di ultima generazione, ad altissima precisione. Sarà così possibile per le Forze di Polizia e la Protezione Civile misurare la temperatura in tempo reale, anche ai cittadini rintracciati in giro.

“Tutte azioni di alta prevenzione - ha concluso il Sindaco Gianni - attuate a tutela dei cittadini, tra i primi Comuni in Sicilia".