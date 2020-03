Scuole, Azzolina: "Sicuramente ci sarà la proroga oltre il 3 aprile"

"Sicuramente ci sarà una proroga: si andrà oltre la data del 3 aprile, l'obiettivo è garantire che gli studenti ritornino a scuola quando stracerto e strasicuro che possono tornare: salute è prioritaria". Così la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina."Notizie sulla didattica a distanza a luglio non hanno alcun fondamento -spiega- Se la didattica a distanza funziona come sta funzionando non c'è alcun motivo per andare a luglio o agosto: le strutture scolastiche non sono idonee. Se necessario lo si farà dopo".