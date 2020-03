Coronavirus, nel Siracusano autorizzati due laboratori per l'analisi dei tamponi

Sono due i laboratori di analisi dei tamponi per l'emergenza cornavirus, autorizzati dall'assessorato regionale della Salute, per la provincia di Siracusa: uno all'ospedale Umberto primo, nel capoluogo, e l'altro è un laboratorio privato del territorio.

"La possibilità di provvedere in loco - si legge nella nota dell'Asp - consentirà all’azienda di ottenere i risultati in tempi celeri. Le attività di laboratorio saranno espletate secondo le procedure previste dalle linee guida nazionali e, in caso di esiti positivi e/o dubbi, il campione sarà spedito per la verifica di secondo livello presso i laboratori di riferimento regionale".