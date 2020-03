Siracusa, venerdì di misericordia: l'arcivescovo e il sindaco in preghiera per i morti di coronavirus

Affidare alla misericordia di Dio tutti i defunti di Coronavirus, ed esprimere anche in questo modo la vicinanza della Chiesa.

Questo il senso del Venerdì della misericordia, l'iniziativa lanciata dalla Cei per pregare per i tanti morti a causa di questa pandemia senza il conforto dei parenti e dei sacramenti.

L'arcivescovo di Siracusa, mons. Salvatore Pappalardo e il sindaco di Siracusa si sono recati al cimitero per un momento di raccoglimento e benedizione. Il capo della chiesa siracusana ha letto un brano del Vangelo e recitato un Padre nostro.