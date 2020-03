Solarino, primo caso di positività al coronavirus: è una donna

Primo caso di contagio da coronavirus a Solarino.

A darne l'annuncio su facebook il sindaco Sebastiano Scorpo: "Sono già state attivate le procedure previste dal protocollo sanitario - riferisce il primo cittadino - la signora non aveva da tempo contatti sociali. I familiari sono stati sottoposti a tampone e nei prossimi giorni avremo l'esito. Intanto sono stati posti in quarantena per 14 giorni".

Sull'andamento della quarantena nel suo Comune, il sindaco Scorpo ha detto che attualmente sono 106 le persone in isolamento domiciliare, per 54 di loro la quarantena finisce oggi e nessuno presenta sintomi da contagio, altri 52 sono in attesa.

"Adesso bisogna stringersi con il cuore alla famiglia della donna" - ha concluso il sindaco che non ha mancato di raccomandare ai suoi concitadini di uscire di casa il meno possibile.