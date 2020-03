Siracusa, rispetto norme anti Covid in aziende: gruppo di lavoro in Prefettura

E' in fase di costruzione, alla Prefettura di Siracusa, un gruppo di lavoro formato da Camera di Commercio, Industria, Artigianato e agricoltura, Guardia di finanza, Vigili del Fuoco e sindacati maggiormente interessati dall'emergenza Coronavirus.

L'obiettivo dell'iniziativa, coordinata dalla Prefettura, è verificare le effettive condizioni di sicurezza sul posto di lavoro e sospendere, eventualmente, le attività non necessarie che non dispongono dei requisiti di sicurezza.