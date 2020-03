Nel Siracusano, ancora troppe persone in giro senza "giustificato motivo"

Sono ancora numerose le violazioni alle disposizioni per contrastare la diffusione del contagio da coronavirus riscontrate dai Carabinieri nel Siracusano

In diversi quartieri di Siracusa e di Augusta alcuni soggetti sono stati controllati mentre percorrevano le principali vie cittadine; altri invece erano seduti sulle panchine pubbliche e tutti hanno dichiarato di essere stanchi di rimanere chiusi in casa; a Portopalo e Villasmundo alcuni soggetti sono stati sorpresi mentre circolavano al di fuori del comune di residenza; a Rosolini un soggetto è stato controllato mentre attendeva in strada un’altra persona con la quale aveva già contrattato a distanza la compravendita di un ricambio meccanico per il suo ciclomotore; un altro soggetto, invece, residente in un comune diverso, ha asserito di essersi recato in un supermercato per acquistare generi alimentari a prezzi più convenienti di quelli applicati negli esercizi commerciali del suo paese; a Francofonte una persona è stata controllata all’interno di un’autofficina, senza fornire alcuna valida giustificazione.

Le nuove disposizioni di legge, ricordano i Carabinieri, prevedono sanzioni da 400 a 3000 euro da aumentare fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.