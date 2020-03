Augusta, avrebbe spacciato droga anche dagli arresti domiciliari: tradotto in carcere

Avrebbe continuato a portare avanti la sua attività di spaccio nonostante gli arresti domiciliari. Per tale motivo i Carabinieri hanno tradotto in carcere Francesco Bandiera, pregiudicato, Augustano, 22enne.

Si tratta di un aggravamento della misura cautelare.

In casa del ragazzo i Carabinieri hanno rinvenuto 16 grammi di marijuana. L’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale Piazza Lanza di Catania.