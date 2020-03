Coronavirus, oggi la supplica del Papa e poi l'indulgenza plenaria

Una preghiera straordinaria nel tempo della pandemia. Oggi pomeriggio venerdì di Quaresima, alle 18, Papa Francesco si recherà sul sagrato della Basilica di San Pietro e presiederà una celebrazione di un'ora a conclusione della quale impartirà la Benedizione "Urbi et Orbi".

"Il Pontefice - come illustrano dalla sala stampa della Santa Sede - ha invitato tutti a partecipare spiritualmente, attraverso i mezzi di comunicazione, per ascoltare la Parola di Dio, elevare una supplica in questo tempo di prova e adorare il Santissimo Sacramento. Al termine della Celebrazione il Santo Padre impartirà la Benedizione 'Urbi et Orbi', a cui sarà annessa la possibilità di ricevere l'indulgenza plenaria".

Sarà il cardinale Angelo Comastri, Arciprete della Basilica di San Pietro, a pronunciare la formula per la proclamazione dell'indulgenza plenaria con cui ogni peccato, anche quello perdonato con la Confessione, viene cancellato e che, durante l'emergenza generata dal coronavirus, cambia eccezionalmente la sua formula.

L'indulgenza plenaria cancella non solo il peccato ma anche la pena temporale che dovrà essere scontata o sulla terra con preghiere, penitenze od opere di carità, o in Purgatorio.