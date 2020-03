Siracusa, spaccia droga da fessura di un portone: arrestato 35enne

Sarebbe stato colto, in flagranza di reato, mentre spacciava cocaina e marijuana in via Immordini. Per tale motivo, la Polizia di Stato di Siracusa, ha arrestato Salvatore de Simone, siracusano di 35 anni, già conosciuto alle forze di polizia, per i reati di detenzione e spaccio di stupefacenti, per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.

In particolare, i poliziotti hanno sorpreso un giovane mentre riceveva delle dosi di droga da una feritoia di un portone, dietro al quale c'era De Simone Salvatore che, non intuendo che si trattava di poliziotti, avrebbe consegnato a loro una dose di stupefacente dalla stessa fessura dalla quale aveva spacciato la dose poco prima, chiedendogli 10 euro.

Una volta capito l'arcano, De Simone avrebbe tentato la fuga, ma gli Agenti, riusciti ad entrare nello stabile hanno visto una donna, la madre di De Simone, che dal lato opposto cercava di occultare qualcosa sotto uno scooter, prima di allontanarsi.

Sotto il mezzo è stato trovato un marsupio contenente 475 involucri di marijuana e 146 dosi di cocaina, oltre a denaro contante.

De Simone è stato arrestato per spaccio. Durante le fasi dell’arresto, De Simone, che è stato posto ai domiciliari, ha minacciato e ingiuriato pesantemente i poliziotti.