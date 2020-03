Siracusa, prove di piccole azioni quotidiane: il Comune stipula di accordi con associazioni di volontariato ed Onlus

Ampliare il supporto e l’ausilio di natura sociale ed organizzativa alla cittadinanza nella gestione delle attività quotidiane compromesse a causa dell'emergenza Coronavirus. Questo è l'obiettivo della stipula di accordi tra il Comune di Siracusa, settore Pari Opportunità Sociali e Associazioni di volontariato ed Onlus.

"L’idea di avviare - dichiarano il sindaco Francesco Italia e l'assessore al ramo Alessandra Furnari - un percorso collaborativo finalizzato ad un’azione sinergica delle Associazioni con l’Ente nasce sia dalla consapevolezza che al momento i nostri cittadini, soprattutto quelli appartenenti alle fasce più deboli, manifestano necessità diverse; sia dall’aver avuto conferma che a Siracusa esistono numerose realtà associative che, anche in questo momento così difficile, sono pronte a dare una mano a chi si trova in difficoltà. Con questo avviso- concludono Italia e Furnari- ampliando la collaborazione con associazioni diverse da quelle di Protezione civile che fin dal primo momento hanno fornito il loro supporto e che ringraziamo ancora una volta, speriamo di poter rispondere a tutte le esigenze che di giorno in giorno ci vengono rappresentate dai cittadini”.