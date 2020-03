Noto, la riconversione del Trigona in ospedale Covid: il caso a "Striscia la notizia". IL VIDEO

Stefania Petyx, l'inviata di "Striscia la notizia" ha realizzato un servizio sull'ospedale Trigona di Noto: la struttura, infatti, si sta attrezzando per diventare un ospedale Covid per affrontare l'emergenza Coronavirus.

A questo scopo per sgomberare un reparto da adibire alla cura del coronavirus, gli anziani ricoverati in Lungodegenza e Geriatria sono stati spostati in strutture private. L'inviata di Striscia ha però fatto notare che all'interno dello stesso ospedale ci siano già altri reparti vuoti: da un anno e mezzo, infatti, i reparti di Ostetricia, Ginecologia e Pediatria sono stati chiusi in virtù della riorganizzazione delle Rete ospedaliera in Sicilia.