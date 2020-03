VERIFICARE SEMPRE LE NOTIZIE



Questo è uno spazio che, fra il serio ed il faceto, si occupa di attualità, a volte notizie di nicchia che altre testate non riportano, a volte avvenimenti di risonanza nazionale. In questo momento scrivere di qualcosa che non abbia a che fare con l’emergenza che stiamo vivendo sarebbe, quantomeno, anacronistico, ma è anche vero che parlare di coronavirus sarebbe presuntuoso. Scherzarci su non ci va, dare notizie sarebbe superfluo, pontificare sui comportamenti da adottare sarebbe saccente ed inutile. C’è una cosa, però, sulla quale dobbiamo tutti vigilare. Nell’epoca in cui la rete ha sostituito in parte l’etere, è necessario chiarire a chi non lo sappia già, che veicolare notizie sulla pandemia che non siano supportate da dati istituzionali non è solo oggetto di riprovazione e condanna, è reato! Uno di quei reati che, come il furto, può farci finire nei guai. Un reato previsto dal codice di procedura penale. Non è più uno scherzo, non è come diffondere false notizie su Zingaretti o Salvini o Dimaio, è oggetto di denuncia alla Polizia postale. Io, per conto mio (ma credo di parlare a nome di tutta la Testata che mi ospita) non farò economia di segnalazioni quando e se vedrò post o tweet di notizie false o non suffragate da fonti istituzionali. Il momento è già tragico di suo, ed il patetico tentativo di raggiungere un momento di popolarità fittizia da parte di qualche microcefalo, non può più prevedere una semplice e sorniona risata. Chi scrive o veicola notizie false procura un danno enorme a tutti. I nostri sensi sono fibrillanti, la nostra preoccupazione è immensa, ci mancano soltanto i cretini che, pur di attaccare il Sindaco o il Presidente della Regione o i vertici dell’Asp, producano dati e notizie non vere o non verificate. Ecco: prima di condividere un post o ribattere un tweet verificate le fonti ed accertatevi che le notizie che avete deciso di veicolare siano confermate dalle istituzioni. Nel caso contrario riceverete una o più denunce, e state certi che vi arriveranno.