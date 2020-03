Priolo, miasmi industriali: incontro operativo al Comune

Riunione urgente sui miasmi industriali questa mattina al Comune di Priolo in collegamento audio, a causa delle restrizioni legate all’emergenza Coronavirus.

Il sindaco Pippo Gianni ha interloquito con i rappresentanti della Prefettura, dell’Arpa e gli altri soggetti interessati. Il primo cittadino ha chiesto la convocazione di una conferenza dei servizi, con la cabina di regia del Prefetto di Siracusa, per l’immediata adozione delle misure necessarie a contenere il fenomeno dell’inquinamento e delle emissioni in atmosfera. Ha intimato l’immediata copertura delle vasche di decantazione della zona industriale, da dove si sarebbero sprigionati i cattivi odori che hanno ammorbato l’aria nella serata di ieri e durante la notte. Per questo ieri sera il sindaco aveva allertato gli organi preposti al controllo, confrontandosi con Protezione Civile, Carabinieri e Polizia Municipale. E’ stato effettuato un canister e un ulteriore prelievo dalla centralina che si trova nel plesso “Orazio Di Mauro”; i risultati avrebbero confermato che i miasmi sono stati accentuati dalla bomba d’acqua che ha colpito il territorio e sarebbero riconducibili proprio ai prodotti di scarto contenuti nelle vasche di decantazione.

Il primo cittadino ha annunciato che chiederà di poter prendere parte alla prossima riunione per la revisione delle AIA, che si terrà a Roma, proprio per ribadire la necessità della copertura delle vasche.