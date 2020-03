Noto, slitta la scadenza della prima rata Tari: Bonfanti "Questo non è il momento delle tasse"

Slitterà ai prossimi mesi la prima delle 4 rate della Tassa sui Rifiuti a Noto.

Lo ha deciso oggi la giunta comunale, durante la prima seduta tenuta in videoconferenza.

"Non è questo il momento di far arrivare tasse da pagare nelle case dei miei concittadini - ha dichiarato il sindaco Bonfanti - Ne riparleremo quando ripartiremo. Come da calendario - ha aggiunto il primo cittadino - le bollette Tari erano pronte per essere inviate ma abbiamo bloccato tutto insieme con i colleghi della giunta. La scadenza della prima rata, prevista solitamente per il 31 marzo, è dunque rinviata a più avanti, quando questa emergenza sarà superata e torneremo alla normalità”.