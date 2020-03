Siracusa, coronavirus: Vinciullo "La provincia aretusea mortificata nell'assegnazione dei posti letto"

La provincia di Siracusa mortificata nell'assegnazione dei posti letto per malati di Covid-19 oltre che per terapia intensiva.

A sostenerlo è Enzo Vinciullo.

"Non posso più tacere - scrive in una nota Vinciullo - e chiedo al Governo regionale di rivedere l’assegnazione degli stessi posti, tenendo conto di dati oggettivi quali la popolazione, la disponibilità di ospedali vuoti, ma perfettamente funzionanti, attualmente non utilizzati o sotto utilizzati, come quello di Noto"

Vinciullo fa un raffronto tra le province che non sono sede di Policlinici Universitari e in una serie di tavole riporta che a Siracusa i posti letto assegnati al 10 aprile sono 98 a fronte dei 139 assegnati a Caltanissetta. Posti che entro il 20 aprile per Siracusa salgono a 160 contro i 194 di Agrigento. Per la terapia intensiva sempre entro il 10 aprile i posti sono 20 contro i 35 di Trapani, posti che al 20 aprile diventano 30 per Siracusa contro i 40 di Ragusa.

Da qui l'appello rivolto da Vinciullo a tutti i siracusani di assumere una posizione unitaria, chiedendo la verifica e la modifica della programmazione sanitaria proposta dalla Regione: "I siracusani - conclude -non sono cittadini di serie B, ma devono essere trattati alla stessa stregua degli altri".