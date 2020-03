Siracusa, raccolta differenziata: consegna dei mastelli a domicilio

Completata l'attivazione del servizio di porta a porta su tutto il territorio extra urbano per la raccolta dei rifiuti urbani a Siracusa.

Sono stati infatti rimossi i cassonetti stradali nell’area “Case sparse” e nelle zone balneari di Tivoli e Fonte Ciane, contrada Serramendola e Carancino, Fontane Bianche, traverse Case bianche e Cannarella, Strada Spinagallo, contrade Gebiazza e Capo corso.

Nel frattempo sono stati chiusi sia il centro comunale di raccolta che il punto distribuzione. Coloro che non hanno ancora provveduto al ritiro dei mastelli, gli uffici comunali hanno previsto la consegna a domicilio.

“La procedura da attivare è molto semplice - spiega l'assessore all'Ambiente, Andre Buccheri - e consentirà di ricevere presso la propria abitazione i mastelli, il calendario e il kit necessario alla raccolta differenziata. Occorre inviare una mail corredata dai dati anagrafici, dall’indicazione dell'utenza per cui si richiede la consegna dei mastelli, da una copia del documento dell'intestatario della Tari, all’indirizzo ambiente@comune.siracusa.it. Gli uffici avviseranno per tempo sulla data di consegna del materiale che sarà depositato davanti la porta di casa senza necessità di rilasciare firmare la ricevuta: farà infatti fede l'istanza pervenuta on line".