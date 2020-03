Siracusa, blitz in via Italia 103: un arresto per spaccio

Il coronavirus non ferma lo spaccio di stupefacenti a Siracusa.

Nella notte i Carabinieri hanno effettuato un blitz in via Italia 103 e hanno arrestato una persona per detenzione illecita di sostanza stupefacente e spaccio.

Si tratta di Claudio Di Paola, 57 anni, disoccupato e pregiudicato.

Alla vista dei militari, l'uomo ha tentato la fuga all’interno degli stabili condominiali, ma è stato bloccato e trovato possesso due contenitori di plastica a forma di cuore, contenenti rispettivamente 205 dosi di cocaina, per un totale di 30 grammi, e 220 dosi di marijuana, del peso complessivo di 95 grammi. L'uomo aveva anche 40 euro di vario taglio, ritenuto provento della pregressa attività di spaccio.

Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari e la sanzione per la violazione delle norme che regolamentano gli spostamenti in questo periodo di emergenza sanitaria.