Siracusa e provincia, coronavirus: ancora numerose violazioni alle norme anti contagio

Sono ancora numerose le violazioni delle disposizioni impartite dal Governo.

A Siracusa sono stati sorpresi per strada alcuni soggetti che stavano facendo compravendita di sostanze stupefacenti: un 19enne, trovato in possesso di 12 dosi di marijuana, per un peso complessivo di oltre 7 grammi, è stato denunciato per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre un altro soggetto è stato segnalato alla Prefettura di Siracusa per uso personale; nella parte alta del capoluogo due persone sono state sorprese mentre, in strada effetavano la compravendita di una consolle per videogiochi, precedentemente contrattata via internet; a Cassibile sono stati sanzionati i due titolari di un furgone adibito alla vendita di generi alimentari in forma ambulante, poiché provenienti da un comune del ragusano; a Francofonte, Melilli, Buccheri sono state sanzionate perone sorprese all'interno di alcune autovetture che avevano dichiarato di essere usciti di casa per andare a far visita ad alcuni amici; a Villasmundo e Carlentini alcune persone sono state sorprese mentre circolavano al di fuori del comune di residenza; a Buccheri un anziano ha riferito di essere andato a posteggiare l’autovettura; a Canicattini Bagni un soggetto è stato controllato a bordo della propria autovettura dichiarando di essere uscito per andare a buttare i rifiuti; ad Avola, Siracusa, Pachino e Rosolini, diversi soggetti sono stati controllati ed hanno dichiarato di essere stanchi di rimanere chiusi in casa.