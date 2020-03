Blocco a Villa San Giovanni, via libera all'imbarco per i circa 100 siciliani

Si è sbloccata a tarda notte la situazione per le oltre cento persone bloccate a Villa San Giovanni: intorno alle 2 sono stati autorizzati a salire sul traghetto.

Per gran parte si tratta di lavoratori siciliani impegnati al Nord, che a causa dell'emergenza coronavirus si sono trovati senza lavoro e senza casa perché le imprese per cui lavoravano hanno smesso di garantire vitto e alloggio. Quasi tutti registrati sul portale on line della Regione Sicilia che censisce chi torna da fuori regione.