Siracusa, coronavirus: le preoccupazioni dell'Ugl sui posti di lavoro che si perderanno nel territorio

Preoccupante la situazione determinata dal coronavirus in provincia di Siracusa. A dichiararlo è il segretario provinciale dell'Ugl, Antonio Galioto: “La situazione è molto difficile – afferma – in provincia apprendiamo che c’è stato il terzo decesso ma qualcuno continua a a ritornare dalle zone di contagio".

Sul fronte economico Galioto tiene che non siano state messe in campo misure che possano sostenere le aziende, soprattutto quelle più piccole: "Occorre accelerare i vari sussidi preannunciati; dovrei parlare anche di altre gravi situazioni che tante famiglie si trovano ad affrontare. Facile fare annunci bisogna con urgenza intervenire a favore non solo dei lavoratori ma anche le piccole e medie imprese, perché non saranno in grado di riprendere le attività, anche se con un solo lavoratore e lavoratrice alle fine di questa grave situazione senza precedente - conclude - ci resteranno i lavoratori disoccupati e piccoli imprenditori indebitati".