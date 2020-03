Siracusa, Sorbello: "Posti letto in terapia intensiva insufficiente per il numero dei residenti"

Distribuzione dei posti letto in terapia intensiva non corrispondente al numero dei residenti ed insufficiente. A dirlo, in tempi di emergenza Coronavirus, è Salvo Sorbello, presidente provinciale del Forum delle Associazioni Familiari Siracusa.

Secondo quanto riferisce Sorbello, infatti, la provincia di Ragusa avrebbe 320.000 abitanti e 40 posti di terapia intensiva, Caltanissetta con 262.000 ne avrà 36 e quella di Siracusa, che conta 399.224 abitanti, ne avrà soltanto 30.

"Peraltro, nella nostra provincia gli anziani tra 60 anni e 70 siamo 48.340, i settantenni 39.077, gli ottantenni 19.904, gli ultranovantenni 3.630 per un totale di 110.951" - commenta Sorbello