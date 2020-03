Siracusa, soccorso a un automobilista intrappolato nella sua auto

Ancora disagi a Siracusa a causa del forte maltempo che ieri si è abbattuto sul territorio della provincia.

Questa mattina, intorno alle 7, i vigili del fuoco sono stati chiamati ad intervenire in Contrada Laganelli in soccorso di un automobilista rimasto imprigionato nella sua vettura a causa della gran quantità di pioggia caduta che aveva trasformato la strada in un fiume.