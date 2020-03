Siracusa, coronavirus: dal Fondo Sociale ex Eternit 4 ventilatori polmonari all'Asp

Si moltiplicano le donazioni all'Asp di Siracusa per affrontare l'emergenza sanitaria determinata dal coronavirus.

Il Fondo Sociale ex Eternit ha deciso di donare 4 ventilatori polmonari di ultima generazione per il reparto di rianimazione dell’Ospedale Umberto I. Si aggiungono, così, agli 8 previsti e già ordinati dall’azienda ospedaliera. La data di consegna sarà entro il prossimo 21 aprile. La somma che il Fondo Sociale ex Eternit ha messo a disposizione è di oltre 85mila euro.

"Un gesto significativo che va, ancora una volta, - dichiarano il presidente, il prof. Astolfo Di Amato, e i componenti del Direttivo, gli avvocati Silvio Aliffi ed Ezechia Paolo Reale - a beneficio della intera collettività, rimanendo vicina al territorio e alla sua popolazione".