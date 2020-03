Siracusa-Catania, allagamenti allo svincolo di Cava Sorciaro

Strade allagate e mezzi bloccati all’altezza dello svincolo di Cava Sorciaro, nel tratto iniziale dell'autostrada Siracusa-Catania.

La Polizia stradale, intervenuta sul posto per regolare il flusso veicolare, ha dovuto chiudere temporaneamente al traffico veicolare la carreggiata in direzione di Catania.

Il sindaco di Priolo, Pippo Gianni, e la Protezione Civile invitano i cittadini a non uscire da casa.