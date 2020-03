Siracusa, allerta meteo: pericolo per allagamenti ed esondazioni

E' ancora allerta meteo a Siracusa dove da questo pomeriggio si teme per allagamenti ed esondazioni in vari punti della città.

In particolare sul Ponte di Capo Corso, Zona Laganello, Foce Fiume Anapo e Ciane, Mortellaro e sulle strade per Fontane Bianche, Ognina e Cassibile, compresa la statale, Contrada Sant'Elia.

A darne notizia è la Protezione civile comunale