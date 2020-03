A Siracusa 52 i casi di Coronavirus (4 in più rispetto a ieri) di cui 30 solo nel capoluogo, 22 i ricoverati in Ospedale

Sono 52 (4 in più rispetto a ieri) i casi di Coronavirus registrati in tutta la provincia di Siracusa, di cui 30 sono solo nel capoluogo e 22 ricoverati in Ospedale.

A dirlo è l'ultimo bollettino del ministero della Salute, diffuso dalla Regione siciliana, su numeri aggiornati alle 12 di oggi.

In totale sono 994 i casi positivi registrati dall'inizio, ma attualmente ne risultano 936 perché 33 sono già guariti e 25 deceduti. Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 47; Caltanissetta, 43; Catania, 288; Enna, 83; Messina, 168; Palermo, 186; Ragusa 21; Trapani, 48.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.