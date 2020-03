Siracusa, in sciopero il personale delle pulizie dell'Inps

Proclamato lo sciopero del personale delle pulizie dell’inps, dipendenti della Euroservice.

A darne comunicazione è il segretario generale Filcams Cgil Siracusa, Alessandro Vasquez.

"L’astensione dal lavoro proseguirà - dichiara Vasquez - fin quando non verranno date le spettanze avanzate che ammontano ad oltre 4 mensilità e forniti i dovuti dispositivi di sicurezza al personale. Parliamo di persone che guadagnano 400 euro, prive di qualsiasi ammortizzatore sociale anche in questo drammatico periodo e l'inps in palese violazione con il codice degli appalti non è nemmeno intervenuta in surroga così come previsto dalla legge. Perseguiremo - conclude Vasquez - tutte le vie legalità a nostra disposizione".