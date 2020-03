Priolo, attivato il Centro Operativo Comunale

Anche a Priolo è stato attivato il Coc dopo il caso conclamato di Coronavirus. L’obiettivo è quello di garantire un’organizzazione di servizi adeguata per fronteggiare al meglio la situazione, assicurando la direzione e il coordinamento dell’emergenza, in modo da poter attivare con urgenza gli interventi finalizzati al contenimento e alla gestione dell’epidemia.

Responsabile del Centro Operativo Comunale è il sindaco, Pippo Gianni, al quale sono così attribuiti poteri di Ufficiale di Governo; con la firma dell’ordinanza, il primo cittadino ha chiamato a far parte del C.O.C. i dirigenti richiesti dal Disaster Manager Gianni Attard.