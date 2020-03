Siracusa, secondo decesso per Coronavirus all'Umberto I: è una donna di 51 anni

E' stato registrato, questa mattina, il secondo decesso per Coronavirus all'Ospedale Umberto I di Siracusa.

Si tratta di una donna di 52 anni. La donna lavorava nell'ambito dei Beni culturali

Era arrivata in gravi condizioni in Ospedale, ed è stata portata immediatamente al reparto di rianimazione.

Pare che un suo parente sia in Ospedale sempre per Covid 19.

Il decesso della donna si aggiunge a quello di Calogero Rizzuto, direttore del Parco Archeologico. Mentre un terzo caso di era registrato in provincia nei giorni scorsi: un 80enne ricoverato al Muscatello di Augusta è poi deceduto all'Ospedale di Caltagirone.