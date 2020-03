Siracusa, violenza sulle donne: attivato sostegno psicologico telefonico

E' stato attivato dal'Asp un servizio di accoglienza telefonica con sostegno psicologico rivolto alle vittime di violenza chiamando i seguenti numeri: 3346819159 - 3294360100 – 3248344947 nell'ambito delle misure di prevenzione, contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid - 19.

Al telefono rispondono psicologhe esperte che, a seconda dei casi, attiveranno tutte le misure necessarie a protezione delle vittime.

"Dall’inizio dell’emergenza coronavirus non si registrano accessi in codice rosa nei pronto soccorso dell’Azienda – evidenzia la responsabile del Coordinamento Adalgisa Cucè - e analoga condizione viene rilevata dai vari Centri antiviolenza sia in ambito provinciale che nazionale. Una riduzione di richiesta di aiuto che preoccupa gli addetti ai lavori i quali temono che l’attuale emergenza possa coprire e sovrastare la violenza intra familiare proprio in un momento in cui maltrattanti e vittime sono costretti a convivere nello stesso ambiente. Preoccupa ancora di più la condizione dei minori spettatori passivi di conflitti familiari non denunciati a causa della paura del contagio. E’ per tale ragione che esortiamo le donne a non abbassare la guardia e a non sentirsi sole perché la rete di protezione esiste ed è sempre più attiva"