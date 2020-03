Siracusa, la Biblioteca mette a disposizione un catalogo di 400 film a disposizione dei cittadini

Sarà possibile noleggiare film su un catalogo di 400 titoli, tramite la piattaforma on-line MLOL attraverso la quale SBS eroga il prestito e l’edicola digitale.

A mettere il servizio a disposizione dei cittadini è il Sistema Biblioteca Siracusano di cui Siracusa è comune capofila.

Per usufruire del servizio è necessario fare richiesta, per chi non fosse già registrato, di iscrizione al servizio prestito e al prestito digitale. In questo momento la richiesta può essere inoltrata agli indirizzi delle diverse Biblioteche cittadine o andando sulle pagine social delle stesse. Basta inviare i propri dati, compreso numero di cellulare, email e codice fiscale, più una foto del documento di identità.

Il servizio consente di poter scegliere un film da vedere e funziona come un noleggio: l’utente sceglie il film, scarica il link col quale poterlo vedere in streaming, ed ha 24 ore di tempo per vederlo, dopo di che il film non è più disponibile. Il servizio è per l’utente assolutamente gratuito.